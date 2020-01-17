535 фактов незаконного использования электроэнергии выявили в Псковской области в 2019 году

15:28, 17 января 2020, ПАИ

В сетях псковского филиала «Россети Северо-Запад» в 2019 году выявлено и пресечено 535 фактов незаконного потребления электроэнергии. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном филиале «Россетти Северо-Запад», к административной ответственности за хищение электроэнергии привлечены 146 человек.

Факты самовольного подключения к электрической сети без оформления договора и использования приборов учета выявляют специалисты Псковского филиала «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент» в ходе совместных рейдов.

Одно из крупных нарушений было обнаружено в Пыталовском районе, где владелец частного дома сделал наброс на воздушную линию электропередачи и незаконно, минуя прибор учета, пользовался электроэнергией с марта по август 2019 года. Ущерб составил более 92 тысяч рублей. Как пояснил сам правонарушитель, сделал он это с целью экономии денежных средств. Теперь ему придется возмещать причиненный ущерб, а также выплатить штраф в размере 7500 рублей.

В Куньинском районе местный житель решился на нарушение закона после того, как его дом был обесточен в связи с задолженностью по оплате за потребленную электроэнергию. Вместо того, чтобы возобновить подачу энергии официальным путем, нарушитель с августа по октябрь 2019 пользовался электричеством самовольно. Суд назначил ему штраф в размере 5000 рублей, при том, что имущественный вред энергоснабжающей организации был определен в размере 8 тыс. 317 рублей 47 копеек.

По данным службы безопасности Псковского филиала «Россети Северо-Запад», абоненты похищают электроэнергию различными способами: от наброса проводов на линии электропередачи до врезки во вводные кабели, при этом значительная часть нарушений связана с подключением до прибора учета. По каждому выявленному случаю составляются акты о самовольном использовании энергоресурсов и протоколы об административном правонарушении, после чего дела передаются на рассмотрение в суд.

«Россети Северо-Запад» напоминает, что хищение электроэнергии в виде безучетного и бездоговорного потребления преследуется по закону, соответствующая норма прописана в Кодексе об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ, самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа. Для физических лиц он составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, не считая оплаты всего объема потребленной электроэнергии.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия Псковского филиала 8 (8112) 59-73-45.