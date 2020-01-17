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Общество

Глава Пскова Елена Полонская провела прием граждан

К главе Пскова Елене Полонской обратился житель города с просьбой помочь в получении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство и получении гражданства России. Речь об этом шла в рамках приема граждан, проведенного главой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Елена Полонская дала заявителю необходимые разъяснения, добавив, что вопросы будут взяты в работу.

Еще одна жительница Пскова обратилась с просьбой провести грейдирование дороги на улице Сосновой. Елена Полонская сообщила, что в текущем году будет разработана проектно-сметная документация на ремонт данной улицы. После этого начнется реализация проекта. Местная жительница также попросила содействия в установке детской площадки на улице Сосновой. На что глава города посоветовала подать заявку в программу «Формирование комфортной городской среды», подробно рассказав о критериях данной программы, какие документы необходимо подготовить и куда подать заявку.

В рамках приема граждан были также подняты темы вывоза мусора и начисления платы за ЖКУ.

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