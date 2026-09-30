Губернатор Псковской области поздравил жителей с Днём воссоединения новых регионов с РФ

08:46, 30 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.

«Сегодня вся наша страна отмечает День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В Год единства народов России этот праздник обретает особый смысл. Он напоминает о сплочённости нашего многонационального народа, о нашей общей истории, культуре и ответственности за будущее страны», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что жители Псковской области вместе со всей страной поддерживают этот выбор.

«Мы защищаем интересы России в зоне СВО, восстанавливаем мирную жизнь на освобождённых территориях, оказываем поддержку жителям. Пусть чувство единства и гордость за нашу великую страну вдохновляют нас на новые свершения и победы! Потягнем за Отечество!» – заключил он.