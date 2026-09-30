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Общество

Две сотрудницы усвятской аптеки награждены почётными грамотами минздрава Псковской области

Почётные грамоты министерства здравоохранения Псковской области глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров вручил директору Усвятской аптеки Ирине Мацуковой и фармацевту Любови Будькиной. Об этом сообщается в районной газете «Новая жизнь».

  • Две сотрудницы Усвятской аптеки награждены почётными грамотами минздрава Псковской области
    Фото: районная газета «Новая жизнь»
  • Две сотрудницы Усвятской аптеки награждены почётными грамотами минздрава Псковской области
    Фото: районная газета «Новая жизнь»

Награды присвоены за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения.

Любовь Будькина пришла работать в Усвятскую аптеку в 1977 году после окончания Ленинградского фармацевтического училища и работает в профессии почти 50 лет.

Ирина Мацукова начала работать в аптеке в 1986 году. Окончив Псковское фармацевтическое училище, а затем Пятигорский фармацевтический институт, она трудится на Усвятской земле 40 лет.

Вручая награды, Дмитрий Петров отметил их преданность делу, профессионализм и желание помочь людям.

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