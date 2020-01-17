Постоянная экспозиция лодок и катеров откроется в Пскове под открытым небом

15:01, 17 января 2020, ПАИ

Постоянная экспозиция лодок, катеров и яхт откроется в Пскове под открытым небом, сообщил Псковскому агентству информации директор Псковской лодочной верфи Владимир Чулков.

Выставку планируется открыть на воде, разместив её в черте города на реке Великой. «Точное место и дату я вам пока не скажу, но, скорее всего, мы сделаем это к Дню Победы», - отметил Владимир Чулков.

По его словам, на экспозиции будет представлена продукция верфи: яхты, катера, промысловые суда, лодки для рыбаков-любителей. Всего порядка 10-15 экземпляров. «Если у кого-то будет желание, то на месте можно будет и тест-драйв сделать, прокатиться», - добавил Владимир Чулков.