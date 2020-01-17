Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью

16:52, 17 января 2020, ПАИ

В матче фестиваля Ночной хоккейной лиги между любительскими командами «Ганза» и «Родина» после финальной сирены недовольный решениями главного арбитра встречи Дмитрия Пошелюка хоккеист Сергей Тельнов ударил арбитра в лицо. Матч транслировался в прямом эфире. По итогам инцидента было проведено заседание судейско-дисциплинарного комитета Ночной хоккейной лиги. Как стало известно Псковскому агентству информации, напавшему на арбитра хоккеиста вынесли наказание: штраф в 50 тысяч рублей или 20 матчей штрафа.

Руководитель псковской НХЛ Владимир Фандуберин рассказал, что при принятии решения о наказании для хоккеиста комитет руководствовался имеющейся видеозаписью момента и регламентом соревнования. «За подобное нарушение на хоккеисты накладывается 10 матчевый штраф плюс - на выбор - еще 20 матчей штрафа или 50 тыс. рублей. Обычно денежное взыскание никто не оплачивает, выбирая штрафы. У Ночной хоккейной лиги достаточно суровый регламент для соревнований, тем более что в Псковской области соревнование проходит в ветеранском дивизионе – «Любитель 40+», - отметил Владимир Фандуберин.

Это был не первый случай применения кулаков в отношении Дмитрия Пошелюка. Два года назад на арбитра в перерыве между периодами в матче второго областного чемпионата накинулся в хоккеист Владимир Маркелов, получивший за свое поведение год дисквалификации. В прошлом году без прямых ударов, но толчками в корпус свое несогласие выразили с судьёй хоккеисты «ВДВ-Купол» - Леонид Автомов, Никита Ваганов, Кирилл Миронишин и Анатолий Попов в игре высшего дивизиона. Трое хоккеистов получили матч-штрафы, в итоге команда приняла решение не доигрывать сезон и упустила чемпионство.

На этот раз инцидент произошел в турнире не под эгидой Федерации хоккея области, а под эгидой Ночной хоккейной лиги.

Председатель Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников рассказал, что знает о произошедшем инциденте. Он заметил, что у команд есть возможность выдвигать своих представителей в судейский корпус. «Мы готовы помогать им практикой и обучением, но таковых не появляется», - посетовал Игорь Бортников.

На сегодняшний день в псковском хоккее новых судей не так много, в результате большинство матчей всех уровней обслуживает Дмитрий Пошелюк.

При этом у команд есть возможность по итогам игры выставлять оценки арбитрам. Но, как считает капитан «Ганзы» Андрей Бойков, за которую выступает Сергей Тельнов, этот инструмент работает плохо. «Мы, естественно, осуждаем поведение игрока. Но и система с минусованием не приносит понятного эффекта - матчи обслуживают все те же, по сути, единственные судьи», - пояснил он.