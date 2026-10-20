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Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России

Таврелисты Псковской области заняли третье место по итогам чемпионата России, который прошёл в рамках фестиваля «Московская таврель» 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

  • Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
    Фото: Федерация таврелей Псковской области

В турнире участвовало 62 человека, представляющие 22 команды из различных регионов страны. Команда Псковской области в составе Валентина Власова, Эльзы Ивановой и Дмитрия Шерешкова набрала 14 очков по итогам семи туров, и лишь на полбалла уступила командам «Москва-1» и «Московская область-2».
В личном зачёте великолукский гроссмейстер Валентин Власов завоевал серебро.

Дмитрий Шерешков занял первое место в Кубке России, который состоялся 17 октября. В младшей группе он набрал шесть очков из семи. Кроме того, на подиум взошли Милана Чеджоева, занявшая второе место, и Эльза Иванова, ставшая бронзовым призёром средней возрастной группы среди девушек.

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