Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
Таврелисты Псковской области заняли третье место по итогам чемпионата России, который прошёл в рамках фестиваля «Московская таврель» 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.
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Фото: Федерация таврелей Псковской области
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Фото: Федерация таврелей Псковской области
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Фото: Федерация таврелей Псковской области
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Фото: Федерация таврелей Псковской области
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Фото: Федерация таврелей Псковской области
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Фото: Федерация таврелей Псковской области
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Фото: Федерация таврелей Псковской области
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Фото: Федерация таврелей Псковской области
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Фото: Федерация таврелей Псковской области
В турнире участвовало 62 человека, представляющие 22 команды из различных регионов страны. Команда Псковской области в составе Валентина Власова, Эльзы Ивановой и Дмитрия Шерешкова набрала 14 очков по итогам семи туров, и лишь на полбалла уступила командам «Москва-1» и «Московская область-2».
В личном зачёте великолукский гроссмейстер Валентин Власов завоевал серебро.
Дмитрий Шерешков занял первое место в Кубке России, который состоялся 17 октября. В младшей группе он набрал шесть очков из семи. Кроме того, на подиум взошли Милана Чеджоева, занявшая второе место, и Эльза Иванова, ставшая бронзовым призёром средней возрастной группы среди девушек.
Таврелисты Псковской области заняли третье место в командном зачёте чемпионата России
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