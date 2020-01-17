Статус индивидуального жилищного строительства могут получить 11 псковских СНТ

17:52, 17 января 2020, ПАИ

В Пскове 11 садоводческих некоммерческих товариществ могут получить статус индивидуального жилищного строительства. В частности, рассматривается вопрос о внесении изменений в генплан. Об этом шла речь на заседании межведомственной рабочей группы по развитию садоводства, которое провела вице-губернатора Нинель Салагаева 17 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник Главного государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии и гостехнадзора Николай Романов отметил, что Ядровской и Писковической волостям в 2019 году ввели налоговые льготы, а Тямшанской нет.

В свою очередь глава сельского поселения «Тямшанская волость» Нина Николаева добавила, что всего в волости есть 16 СНТ, 6 из них относятся к Пскову, но всего было 3 обращения СНТ о налоговых каникулах.

«Председатели садоводств на контакт с администрацией не идут», - добавила Нина Николаева.

Глава Псковского района Наталья Федорова рассказала, что необходимо выходить с обращениями, представить суммы, провести сходы, и только после этого все станет понятно. Она также отметила, что нет обращений от СНТ.

Глава города Пскова Елена Полонская рассказала, что всего в Пскове есть 65 СНТ, большая часть из которых находится на территории Псковского района.

«Пока будем продлевать налоговые каникулы и нести выпадающие расходы в виде 12,8 млн рублей», - добавила Елена Полонская, отметив, что оказывать адресную помощь СНТ в виде грантов и субсидий готовы, но на это нужны средства.