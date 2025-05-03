Полицейские мотопатрули обеспечили порядок на открытии мотосезона в Пскове

21:52, 03 мая 2025, ПАИ

Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на масштабном открытии мотосезона в Пскове обеспечивали полицейские, включая мотопатрули управления Госавтоинспекции регионального УМВД России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Все желающие имели возможность сфотографироваться на полицейских мотоциклах. Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт лично возглавил движение организованной мотоколонны на служебном автомобиле.

Следует отметить, что в этом году на территории региона произошло десять дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции призвали мотоциклистов быть предельно внимательными. На дороге необходимо неукоснительно соблюдать нормы ПДД: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения при обгоне, а также не пытаться проехать между близко движущимися автомобилями в плотном потоке.

Кроме того, полицейские напомнили байкерам о важности включения сигнала поворота при перестроениях, чтобы заранее информировать других участников дорожного движения о планируемом маневре и избежать аварийных ситуаций.

Также в преддверии Дня Победы сотрудники полиции поздравили мотолюбителей с наступающим 9 Мая и вручили им символы великого праздника – георгиевские ленточки, желая всем участникам дорожного движения хорошего настроения и безопасных дорог.

Ещё больше фотографий с открытия мотосезона можно увидеть по ссылке.