Команда Псковского госпиталя для ветеранов войн присоединилась к эстафете «Псковской правды»

18:55, 03 мая 2025, ПАИ

Коллектив Псковского госпиталя для ветеранов войн присоединился к эстафете «Псковской правды», сообщили ПАИ организаторы.

Формирование команды прошло стихийно. «Все наши сотрудники – люди активные, поэтому проблем не возникло. Мы участвуем с радостью и гордостью за наших предков», – прокомментировал корреспонденту «Псковской правды» представитель команды госпиталя ветеранов войн.

Отметим, легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» состоится в Пскове 6 мая. Как и 80 лет назад, спортсмены будут соревноваться на центральных улицах города. По традиции, помимо корпоративных команд, в эстафете примут участие школьники и студенты из Пскова и Псковской области.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.

Ранее сообщалось, что сотрудники Псковской станции скорой помощи примут участие в эстафете «Псковской правды».