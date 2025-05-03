О подвиге своего деда, участнике Великой Отечественной войны рассказал Андрей Козлов

20:40, 03 мая 2025, ПАИ

Депутат Псковского областного собрания Андрей Козлов рассказал о своём деде, участнике Великой Отечественной войны Зиновии Козлове, который за заслуги перед Родиной награждён орденами Красной Звезды, Отечественной воины II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией» и многими юбилейными наградами. История опубликована в рамках рубрики #БессмертныйполкСобрания телеграм-канале пресс-службой регионального парламента.

По словам внука, Зиновий Козлов был призван на Балтийский флот в сентябре 1940 года. Он служил пулемётчиком 41-го отдельного батальона морской пехоты.

«Боевое крещение молодой пехотинец, как и все его сослуживцы, получил на Карельском перешейке. А вот выжили не все – моему деду повезло. В числе 18 человек, оставшихся в живых, его спасли катерники. Затем он вернулся в свой батальон, который уже был в Кронштадте. И здесь, на Финском заливе, в «железном ящике» – огневой точке во льду – прошла его первая военная зима», – рассказал Андрей Козлов.

За боевые заслуги Зиновий Козлов 22 декабря 1942 года был награждён медалью «За оборону Ленинграда». После прорыва и снятия блокады Ленинграда красноармейцу довелось освобождать острова Выборгской губы, где он получил осколочное ранение. Летом 1944 года он находился в Таллинне. А закончилась война взятием Кёнигсберга, за что Зиновий Козлов получил заслуженные военные награды.

После войны мужчина трудился в линейном пункте милиции на станции Новосокольники и задержал не одного преступника.

«Вечная ему память и всем защитникам Отечества!» – добавил Андрей Козлов, вспоминая своего деда, который стал одним из тех, кто помог завоевать Победу всей стране.