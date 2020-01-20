Доступное жилье в Пскове: Сколько стоят однокомнатные квартиры

19:13, 20 января 2020, ПАИ

Очень часто владельцы квартир за свою недвижимость с достаточно скромным количеством метров просят весьма большие деньги. Сегодня на рынке жилья за отдельные однокомнатные квартиры в Пскове спрашивают более 4 млн 500 тысяч рублей. И это не шутка. Достаточно просмотреть ленты объявлений на сайтах. Но большинство людей не может позволить себе купить такую «однушку», именно поэтому Псковское агентство информации решило составить рейтинг самых доступных однокомнатных квартир города.

10-е место

Для того, чтобы приобрести одну из самых дешевых квартир в черте Пскова, потребуется 500 тысяч рублей. Именно такую сумму хочет получить владелец, который продаёт однокомнатную квартиру в доме № 5 на улице Ижорского Батальона.

Квартира располагается на 5-м этаже пятиэтажного кирпичного дома в общежитии. Её площадь - 20 м² (25 тысяч рублей за м²). Владелец квартиры в качестве «плюсов» отметил выход окон на солнечную сторону, большую застекленную лоджию, двойные двери и косметический ремонт, который недавно был сделан в квартире. При этом автор объявления отмечает, что готов поторговаться с покупателем.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито









На этом информация о квартире заканчивается, но судя по фотографиям, даже косметический ремонт жилой площади выполнен не до конца - на кухне его уж точно необходимо заново делать. Что же касается самого состояния квартиры, то оно, мягко говоря, «не очень». Хотя, с другой стороны, к чему тут придираться, ведь за такие деньги дешевле квартиру в городе вы не найдете. К тому же никто не отменял торг, быть может, вы сможете купить эту квартиру ещё дешевле.

9-е место

Всего на 130 тысяч рублей больше потребуется для покупки жилья в доме на Зональном шоссе, 32. Однокомнатная квартира расположена на 2-м этаже трёхэтажного кирпичного дома и её общая площадь составляет 35 м².

Продажей квартиры занимается агентство, которое решило, что «краткость - сестра таланта» и не стало подробно расписывать состояние квартиры и преимущества её покупки. Единственное, что указало агентство, это то, что квартира находится в обычном состоянии в «теплом доме», в данный момент в ней никто не живёт, а документы на совершение сделки уже готовы.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







Судя по фотографиям, по меркам бюджетных вариантов, в квартире даже не нужно делать ремонт, и можно смело сразу заезжать жить. Цена за квадратный метр - всего 18 тысяч рублей. Это один из самых интересных вариантов в данной категории по цене/качество.

8-е место

Следующее место в нашем рейтинге занимает однокомнатная квартира в пятиэтажном кирпичном доме на улице Ижорского Батальона, 5а стоимостью 700 тысяч рублей.

Квартира расположена в общежитии на 1-м этаже, а её площадь составляет 25 м² (28 тысяч рублей за м²). В частности, площадь комнаты - 14,3 м², а кухни - 6,6 м². В доме высокие потолки, они достигают 3,7 метра. Санузел в квартире совмещенный.

Собственник отметил, что в квартире выполнен частичный ремонт: на кухне заменена батарея, установлены стеклопакеты и новая входная дверь. Владелец квартиры уверяет, что рядом живут «спокойные и хорошие» соседи. При этом собственник отмечает, что продаёт квартиру срочно, правда не предлагает потенциальным покупателям торг.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







На фотографиях видимость «неплохой недвижимости» создают вещи, находящиеся там. Их, конечно, владелец заберет, и останутся голые стены, которые к тому же облезлые. Так что, купившему эту квартиру человеку, придётся как минимум делать косметический ремонт.

7-е место

Добавив 50 тысяч рублей, можно приобрести однокомнатную квартиру на 3-м этаже кирпичного трёхэтажного дома на Зональном шоссе, 32. Квартира имеет достаточно хорошую площадь для бюджетной категории недвижимости - 38 м², при этом кухня - 16 м² (стоимость за м² - 19,736 тысяч рублей).

Квартиру продаёт агентство. Оно уверяет потенциальных покупателей, что для этих денег эта квартира - «отличная и с хорошим ремонтом». Также продавцы решили указать наличие в квартире стеклопакетов. Преимуществами жилплощади агентство называет расположение в «спокойном» районе и наличие рядом с домом автобусной остановки.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







Квартиру потенциальным покупателям агентство готово в любое удобное время. А оплатить покупку, в случае приобретения квартиры, предлагается любым способом.

6-е место

За 780 тысяч рублей можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 21 м² (37,142 тысяч рублей за м²). Она располагается на 2-м этаже пятиэтажного кирпичного дома на переулке Машиниста, 1. Жилая площадь - 11 м², площадь кухни - 5 м², состояние обычное, отмечает агентство, которое продаёт квартиру. Больше никакой информации по данной жилплощади нет.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито









По сравнению со своими аналогами эта квартира имеет довольно высокую стоимость за м², при этом площадь квартиры довольно-таки маленькая. Это подтверждают и фотографии, размещенные в объявлении. По ним видно, что будущему покупателю развернуться особо будет некуда. Так что, в данной категории по цене/качество этот вариант один из худших.

5-е место

В середине нашего рейтинга - однокомнатная квартира, расположенная на 2-м этаже кирпичного трёхэтажного дома на улице Николая Васильева, 65а. Цена вопроса – 800 тысяч рублей (30,769 тысяч за м²). Общая площадь квартиры составляет 26 м², из них жилая площадь - 14 м², а кухни - 6 м². На этом скудная информация о данной квартире заканчивается.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







Продажей квартиры занимается агентство. Оно указало, что жилплощадь находится в обычном состоянии и подключена к централизованному горячему водоснабжению. По всей видимости, наличие горячей воды в данной категории квартир - важный фактор. Агентство также отмечает, что хочет найти покупателя в самое ближайшее время, а также предлагает различные варианты, включая обмен на комнату в общежитии или квартиру, но с доплатой покупателя.

4-е место

Следующее предложение - однокомнатная квартира на улице Инженерной, 10/6 стоимостью 840 тысяч рублей (42 тысяч рублей за м²). Она расположена на верхнем этаже девятиэтажного кирпичного дома в одном километре от центра Пскова. Площадь квартиры составляет 20 м², площадь кухни 5 м².



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито









В нашем рейтинге эта квартира имеет самую дорогую стоимость за м². Удивительно, но она выше даже средней цены в 36-37 тысяч рублей, за которую продается жилплощадь в Пскове, причём в более привлекательных районах. Кроме того, площадь данной квартиры среди представленных одна из самых маленьких.

Квартиру продаёт агентство. Оно отмечает, что состояние жилплощади в квартире обычное, она подключена к централизованному горячему водоснабжению, а санузел в квартире совмещенный. В квартире установлены счётчики на газ и воду, деревянные окна, двойная входная дверь. В качестве «плюсов» агентство отмечает, расположенный рядом с домом продуктовый магазин, автобусную остановку и поликлинику.

Судя по фотографиям косметический ремонт делать не придётся. В целом, для данной категории квартир эта жилплощадь выглядит «уютно», но маленький «метраж» и высокая цена за м² скорее всего будут отталкивать покупателей. Всё-таки есть варианты получше.

3-е место

Открывает тройку лидеров однокомнатная квартира стоимостью 850 тысяч рублей (25,757 тысяч рублей за м²). Она находится на 1-м этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Николая Васильева. Общая площадь квартиры – 33 м², из них 18 м² приходится на комнату, а 6 м² - на кухню.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





Владелец квартиры отмечает, что она находится в общежитии, но в отдельном блоке. В ней установлены стеклопакеты, электрическая плита, бойлер для нагревания воды, центральное отопление. По словам продавца, в квартире никто не прописан, а документы на её продажу уже готовы. Потенциальному покупателю продавец оставит мебель.

Несомненно, наличие мебели при въезде в квартиру - это большой плюс. Все-таки в нашем рейтинге рассматриваются бюджетные варианты, и вполне возможно у потенциального покупателя не будет сразу лишних средств, чтобы обставить жилье. Судя по фотографиям мебели и наличию ковра, эту квартиру можно смело назвать «бабушкиным вариантом», так что очевидно, что молодежь даже с маленьким бюджетом будет стараться искать другой вариант.

2-е место

«Серебро» нашего рейтинга завоевала однокомнатная квартира на переулке Машиниста, 1. Покупателю за неё придётся выложить 870 тысяч рублей (30,419 тысяч рублей). Она располагается на 1-м этаже пятиэтажного кирпичного дома. Общая площадь квартиры составляет 28,6 м²: комнаты - 18 м², кухни - 5 м².

Продажей квартиры занимается агентство. Оно сообщает, что в апартаментах частично сделан ремонт: установлены стеклопакеты, новая сантехника, трубы, батареи, счётчики на холодную и горячую воду, постелен ламинат в прихожей и на кухне. В квартире также установлены две входные двери: металлическая и деревянная. Покупателю собственник квартиры оставит шкаф, кровать, стенку-горку, кухонный стол, стулья, стиральную машину Samsung, холодильник Indesit.

Квартира расположена «в комфортном, тихом и зелёном районе, где нет суеты и шума», а значит прекрасно подойдет для людей пожилого возраста или молодой семьи, подчеркивает агентство. Кроме того, в качестве «плюсов» называется расположение рядом с домом магазина, детского сада, школы, железнодорожного вокзала.

Насчёт отсутствия суеты и шума агентство явно «погорячилось». Во-первых, данный район не относится к самым спокойным и тихим в городе. Во-вторых, почти в 800 метрах от дома находятся железнодорожные пути, так что как ни крути, но шум от поездов будет слышен.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито









Агентство отмечает, что собственник хочет продать квартиру срочно, поэтому присутствует «аргументированный» торг. При этом отмечается, что потенциальный клиент сможет воспользоваться любой удобной формой опллаты.

1-е место

Лидером нашего рейтинга стала однокомнатная квартира стоимостью 900 тысяч рублей, расположена она на 2-м этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Ижорского Батальона, 5а. Её общая площадь составляет 33 м², из них жилая площадь - 28 м², кухни - 5 м² (стоимость за м² - 27,272 тысяч рублей).



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито









Владелица апартаментов отмечает, что раньше это был двухкомнатный блок, который впоследствии переделали в квартиру. По словам хозяйки, состояние жилплощади - хорошее, рядом автобусная остановка, магазины, в шаговой доступности школа, свободна от прописки и проживания. Владелица подчеркивает, что тот, кто захочет купить квартиру, сможет сделать это с помощью любой формы оплаты: наличной и безналичной.

Судя по фотографиям, никакого ремонта при въезде в квартиру делать не придётся. В нашем рейтинге этот вариант визуально выглядит лучше всех, особенно в контексте находящейся там мебели. Правда, не ясно, оставит ли владелеца её будущему хозяину. Во всяком случае про это ничего не сказано, так что этот вопрос придётся решать на месте.

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По мнению директора агентства недвижимости «Авентин-Псков» Романа Максименко, цену за квадратный метр на «вторичке» не совсем корректно обсуждать. «Здесь есть много различных параметров, по которым цена может слишком сильно отличаться, - отмечает он. - Например, квартира старой или новой планировки перед вами. В старой планировке: есть центральное горячее водоснабжение или там газовая колонка, санузел раздельный или смежный, квартира находится на первом, последнем этаже или нет, а также возраст самого дома». Также эксперт уверен, что в течение 2020 года в Пскове на 5-10% вырастут цены на недвижимость, при этом, по его словам, цены на вторичное жильё «подтянутся» за «первичкой» примерно через один-два квартала.