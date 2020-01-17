Новогоднюю мечту восьмилетней девочки из Порхова исполнил Андрей Турчак
Восьмилетняя жительница Порхова Мария Тимофеева получила новогодний подарок от секретаря генсовета «Единой России», сенатора от Псковской области Андрея Турчака, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.
17 января от его имени секретарь регионального отделения партии Александр Козловский поздравил семью с прошедшими праздниками и вручил девочке специальный велосипед, сделанный с учетом потребностей и физических особенностей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак принял участие в акции «Ёлка желаний». В конце декабря участники Госсовета последовали примеру президента России Владимира Путина и подключились к благотворительной акции. В Александровском зале Кремля были установлены сразу девять новогодних деревьев. Их украсили открытками в форме шаров, на которых были написаны детские мечты.
Акцию «Елка желаний» поддержали также в «Единой России», установив новогоднее дерево в центральном исполкоме партии. Секретарь Генсовета «Единой России» снял с ели открытку от Марии Тимофеевой из Псковской области, которая поделилась своей мечтой.
«Время подарков и праздник продолжаются! В своем письме на «Ёлку желаний» ты попросила осуществить твою мечту – получить в подарок детский велосипед. Так получилось, что в Москве твое письмо с «Елки желаний» снял Андрей Анатольевич Турчак. Он был очень рад, что может выполнить желание юной жительницы Порхова. К сожалению, он не смог лично вручить тебе свой подарок, но попросил меня выполнить эту важную миссию. Надеюсь, его подарок тебе очень понравится, доставит тебе массу удовольствия и сделает тебя еще сильнее! С прошедшим Новым годом тебя и твоих замечательных родителей, счастья вам, здоровья и удачи!» - обратился к девочке Александр Козловский. Он передал Марии велосипед, а ее родителям – стиральную машину.