Новогоднюю мечту восьмилетней девочки из Порхова исполнил Андрей Турчак

17:36, 17 января 2020, ПАИ

Восьмилетняя жительница Порхова Мария Тимофеева получила новогодний подарок от секретаря генсовета «Единой России», сенатора от Псковской области Андрея Турчака, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

17 января от его имени секретарь регионального отделения партии Александр Козловский поздравил семью с прошедшими праздниками и вручил девочке специальный велосипед, сделанный с учетом потребностей и физических особенностей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак принял участие в акции «Ёлка желаний». В конце декабря участники Госсовета последовали примеру президента России Владимира Путина и подключились к благотворительной акции. В Александровском зале Кремля были установлены сразу девять новогодних деревьев. Их украсили открытками в форме шаров, на которых были написаны детские мечты.

Акцию «Елка желаний» поддержали также в «Единой России», установив новогоднее дерево в центральном исполкоме партии. Секретарь Генсовета «Единой России» снял с ели открытку от Марии Тимофеевой из Псковской области, которая поделилась своей мечтой.

«Время подарков и праздник продолжаются! В своем письме на «Ёлку желаний» ты попросила осуществить твою мечту – получить в подарок детский велосипед. Так получилось, что в Москве твое письмо с «Елки желаний» снял Андрей Анатольевич Турчак. Он был очень рад, что может выполнить желание юной жительницы Порхова. К сожалению, он не смог лично вручить тебе свой подарок, но попросил меня выполнить эту важную миссию. Надеюсь, его подарок тебе очень понравится, доставит тебе массу удовольствия и сделает тебя еще сильнее! С прошедшим Новым годом тебя и твоих замечательных родителей, счастья вам, здоровья и удачи!» - обратился к девочке Александр Козловский. Он передал Марии велосипед, а ее родителям – стиральную машину.