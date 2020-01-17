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Общество

Дополнительную категорию особо охраняемых природных территорий предложили внести в законодательство Псковской области

В Псковское областное Собрание на рассмотрение поступил законопроект, которым предлагается ввести в региональную нормативную правовую базу дополнительную категорию особо охраняемых природных территорий – природные парки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ разработал региональный комитет по природным ресурсам и экологии в соответствии с положениями федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». В нём отмечается, что в зонах природных парков, имеющих экологическое, культурное или рекреационное назначение, могут быть установлены запреты и ограничения экономической и иной деятельности. При этом природные комплексы и объекты могут использоваться в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культурных целях, а также для регулируемого туризма.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что создание природных парков будет способствовать гармоничному взаимодействию природы и культуры путём сохранения ландшафта и продолжения традиционного природопользования, поддержанию жизненного уклада и хозяйственной деятельности населения, которые находятся в гармонии с природой, обеспечению возможности развития рекреации и туризма, которые соответствуют природному потенциалу территории.

Приятие закона не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета. Однако в случае создания особо охраняемой природной территории регионального значения категории «природный парк» дополнительное финансирование понадобится на функционирование дирекции парка в статусе государственного бюджетного учреждения Псковской области. Расходы будут определяться при создании такого природного парка.

Законопроект будет рассмотрен на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. После этого его вынесут на сессию регионального парламента. 

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