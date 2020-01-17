Дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Великолукском районе и Дно

19:43, 17 января 2020, ПАИ

В Великолукском районе и Дно началось строительство двух домов для переселенцев из аварийного жилья. Общая площадь жилья составит порядка 3,7 тысяч квадратных метров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, в Великолукском районе в поселке Дубрава-1 построят новый трехэтажный дом на 56 квартир. На эти цели направлены порядка 80 млн рублей. Этот дом станет вторым, который построили в этом населенном пункте, для переселенцев из аварийного жилья. По плану новый дом должен быть введен в эксплуатацию в сентябре. По словам представителей регионального комитета по строительству и ЖКХ, с учётом проведенного благоустройства территории, после строительства второго дома в Дубраве-1, в посёлке сформируется единое, комфортабельное и современное пространство.

Еще один трехэтажный дом появится в Дно. Его должны сдать ввести в эксплуатацию к октябрю. На строительство дома выделены более 40 млн рублей.

Строительство домов идёт в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на возведение этого жилья из федерального бюджета выделены более 120 млн рублей. Сейчас строители ведут подготовительные мероприятия для возведения домов: извлекают грунт, проводят геодезические и изыскательские работы. Переселяться в новые дома будут жители населенных пунктов, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года в результате физического износа конструкций.

13 декабря 2019 года председатель наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин положительно оценил работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Псковской области. Он отметил, что в регионе выполнен ранее намеченный план по переселению граждан из ветхого жилья.