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Общество

Около 3,4 тонн говядины не пропустили в Псковскую область

В Себежском районе сотрудники Россельхознадзора совместно с пограничниками и таможенниками пресекли ввоз около 3,4 тонн говядины неизвестного происхождения, которую перевозили из Белоруссии на двух машинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе досмотра автомобилей были обнаружены около 2,8 тонн говядины в четвертинах и около 600 килограммов говядины в блоках. При этом у водителей отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на партии мяса, а на самой продукции не было клейм. Кроме того, в машинах отсутствовали холодильники, которые необходимы для перевозки такой продукции.

В этой связи перемещение около 3,4 тонн говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлены акты о возврате груза в Белоруссию. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административном правонарушении.

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