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Общество

Победителей конкурса на лучшую организацию «шахматного всеобуча» наградили в Псковской области

В Псковской области подвели итоги конкурса на лучшую работу по проведению «шахматного всеобуча» в государственных и муниципальных бюджетных образовательных организациях региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, победителя областного этапа конкурса 2019 года – Бежаницкую среднюю школу – наградил вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов. Он вручил почётные грамоты и награды педагогам образовательного учреждения, а также поблагодарил педагогический коллектив и администрацию школы за совместную деятельность на благо детей Бежаницкого района по развитию шахматного образования.

«Я присутствовал на многих школьных праздниках, посвящённых шахматам, и хочу отметить, что вы продемонстрировали очень важные вещи: умение бережно хранить  историю ведения и последующего развития шахматного всеобуча в школе, а также помнить тех людей, которые стояли у истоков этого замечательного мероприятия», - сказал Анатолий Копосов.

За поддержку шахмат в Бежаницком районе также был отмечен глава муниципалитета Сергей Михеев. Он получил от федерации шахмат памятный подарок, посвящённый 220-летнему юбилею первого русского шахматного мастера, уроженца Псковской губернии Александра Петрова.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области, президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов напомнил, что за победу в конкурсе соревновались не только районные школы, но и образовательные организации Пскова и Великих Лук. «Успех любой школы в развитии шахматного образования возможен только при слаженной и скоординированной работе учителя шахмат и директора школы, администрации образовательного учреждения, а также при поддержке главы муниципалитета», - сказал руководитель областной федерации шахмат.

Шахматное образование в школах Псковской области введено с 2008 года. Конкурс среди школ на лучшую организацию «шахматного всеобуча» проводится в регионе последние пять лет.

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