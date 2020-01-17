Пропавшего в августе мужчину ищут в Великих Луках

21:16, 17 января 2020, ПАИ

В Великих Луках продолжается поиск 30-летнего Евгения Степанова, который 4 августа 2019 года ушёл из дома, и до сих пор его местонахождение не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Разыскиваемый ростом 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза светло-серые. Был одет в серую куртку, светло-серые джинсы, рубашку серо-белого цвета в клетку, обут в светло-коричневые ботинки.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят позвонить по телефонам: 8 (906) 223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по Великим Лукам) или 02.