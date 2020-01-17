580 тысяч человек поучаствовали в различных мероприятиях в Пскове за 2019 год

22:00, 17 января 2020, ПАИ

За прошлый год в Пскове прошли более 900 общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных и религиозных мероприятий. В них приняли участие 580 тысяч человек. Такая информация была озвучена на совещании в городском УМВД по итогам работы за 2019 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам начальника УМВД России по Пскову Сергея Сурина, во время массовых мероприятий не было допущено нарушений общественной безопасности, актов терроризма и экстремизма. Всего к охране общественного порядка были привлечены 668 народных дружинников, 859 сотрудников войск национальной гвардии, 150 военнослужащих ВДВ, 404 работника частных охранных организаций и сотрудники других ведомств.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поблагодарил правоохранителей за слаженные действия и профессионализм, проявленные во время городских культурно-массовых и спортивных мероприятий. Отдельно замглавы города выразил благодарность за обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в ходе 39-ых Международных Ганзейских дней в Пскове.