Более 200 тысяч рублей долга по зарплате выплатила псковская охранная фирма после вмешательства прокуратуры

22:40, 17 января 2020, ПАИ

После вмешательства прокуратуры псковская частная охранная организация «Крион» выплатила работникам долги по зарплате в размере более 200 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фирма имела задолженность по заработной плате перед 33 работниками. В связи с этим заместитель прокурора Пскова внёс в адрес руководителя организации представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. По постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Требования прокурора удовлетворены, задолженность по оплате труда погашена.