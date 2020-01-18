В Псковской области побывала съемочная группа программы «Привет, Андрей»

01:10, 18 января 2020, ПАИ

Съемочная группа развлекательной программы «Привет, Андрей», выходящей на телеканале «Россия», побывала в Псковской области 17 января. Ее целью стало посещение кинодеревни, в которой проходила работа над картиной «Холоп», передает корреспондент Псковского агентства информации. Сотрудники телекомпании встречались с актерами массовки, задействованной в кинокомедии.

Вместе с псковичами съемочная группа выехала в Новоржевский район. Именно здесь снимали фильмы и сериалы: «Василиса Кожина», «Батальон», «Гоголь», «История одного назначения», «Холоп» и другие. Актеры массовых и эпизодических сцен вместе с авторами проекта «Привет, Андрей» прошлись по улочкам импровизированной деревни, заглянули в те здания, внутри которых во время работы над кинокартиной «Холоп» снимались отдельные сцены.

Псковичи делились впечатлениями от съемок, рассказывали об особенностях совместной работы со звездами российского кино, о жизни вне съемочной площадки.

«Мы сняли довольно-таки хороший сюжет. Нас впечатлило то, что сохранились постройки, несмотря на то, что прошло полтора года с момента съемок. Можно сейчас по монтажу отлично сделать, совместив кадры из кино с тем, что есть сейчас. В какой-то степени я даже завидую тем, кому посчастливилось сняться в эпизодах, внести вклад в эту замечательную картину», - сказал Валентин Краснов, корреспондент программы «Привет, Андрей».

Программа выйдет в эфир 25 января в 18:00 на телеканале «Россия».

Она будет посвящена работе над кинолентой «Холоп», которая вышла на широкие экраны в декабре 2019 года и за период новогодних каникул стала самой кассовой комедией в истории.

В главных ролях задействованы: Иван Охлобстин, Александра Бортич, Милош Бикович.