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Общество

Выплаты в 75 тысяч рублей получат ветераны к Дню победы

Фото пресс-службы главы государства

К 75-летию Победы ветераны и все приравненные к ним категории получат единовременные выплаты в 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны в музее обороны и блокады Ленинграда 18 января, передаёт «Пятый канал».

Глава государства напомнил, что к Дню Победы в России всегда оказывали материальную поддержку в 10 тысяч рублей ветеранам и в 5 тыс. рублей труженикам тыла. «Я сегодня встал, думал об этом — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 тысяч рублей для ветеранов и 50 тысяч для тружеников тыла», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, на встрече он вручил ветеранам медали в честь 75-летия Победы. Президент пообещал, что такие медали получат все ветераны, несмотря на место жительства: и в России, и за рубежом.

Также глава государства анонсировал создание Центра архивных документов и фотоматериалов. «Поганый рот этот мы заткнем документами этими», — подчеркнул Владимир Путин.

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