Спортивный зал открыл митрополит Тихон в Паломническом центре в Печорах

22:02, 18 января 2020, ПАИ

При Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Печорах заработал спортивный зал. Его торжественно открыл митрополит Псковский и Порховский Тихон, сообщили Псковскому агентству информации в обители.

Зал имеет несколько зон, в которых разными видами спорта могут заниматься до 130 человек. Здесь оборудованы площадки для мини-футбола, мини-баскетбола, интерактивный стрелковый тир, установлены все виды тренажёров и теннисные столы.

Жители Печорского района и, в первую очередь дети, смогут посещать зал бесплатно. Он будет открыть ежедневно с утра до вечера.