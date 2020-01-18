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Спортивный зал открыл митрополит Тихон в Паломническом центре в Печорах

При Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Печорах заработал спортивный зал. Его торжественно открыл митрополит Псковский и Порховский Тихон, сообщили Псковскому агентству информации в обители.

Зал имеет несколько зон, в которых разными видами спорта могут заниматься до 130 человек. Здесь оборудованы площадки для мини-футбола, мини-баскетбола, интерактивный стрелковый тир, установлены все виды тренажёров и теннисные столы.

Жители Печорского района и, в первую очередь дети, смогут посещать зал бесплатно. Он будет открыть ежедневно с утра до вечера.

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