Великое освящение воды состоялось в храмах Псковской области

09:20, 19 января 2020, ПАИ

В Крещенский сочельник в храмах Псковской области прошло традиционное великое освещение воды. Считается, что такая вода обладает особыми свойствами. По народным поверьям, она способна защитить человека от болезней, ее пьют, ею умываются, окропляют дома.

Как рассказали Псковскому агентству информации в Псково-Печерском монастыре, здесь божественная литургия и великое освящение воды прошли 18 января. «По давней церковной традиции, освящение воды повторяется и в сам день праздника Богоявления.

Между водой, освященной 18 и 19 января, нет никакой разницы», - добавили в обители.

В Великих Луках освящение прошло на реке Ловать. Чин освящения совершил настоятель храма святителя Тихона Патриарха Всероссийского (Великие Луки) иерей Александр Кононенко.

На набережной организована купель для крещенских купаний. Для этого выстроены деревянные сходни и настил в районе северной части острова Дятлинка. Здесь же есть палатки для переодевания, установлены прожекторы.

В Псковской области такие купели созданы в Пскове в районе Мирожского монастыря, в Псковском районе (деревни Бабаево, Камно, Выбуты), в Пушкинских Горах, Дедовичах, Опочке.

Во всех местах массовых крещенских купаний дежурят медики и спасатели.