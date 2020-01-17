Жертвой мошенников стал житель Великих Лук при покупке автомобильных колес

14:48, 19 января 2020, ПАИ

Житель Великих Лук обратился в полицию с просьбой разыскать и наказать мошенников, которые обманным путем завладели его деньгами. Речь идет о сумме в размере 17 тысяч 850 рублей. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина нашел объявление по продаже автомобильных колес и решил воспользоваться им. Для этого связался с продавцом, в переписке узнал все детали – следовало до получения товара внести всю сумму на указанные счета. Великолучанин перевел денежные средства, выслал продавцу данные об оплате. В ответ автор объявления сообщил, что поступление средств, как правило, занимает какое-то время, но как только деньги поступят, покупка будет отправлена по указанному адресу в Великие Луки.

Спустя какое-то время покупатель решил вновь связаться с автором объявления, однако телефон оказался недоступен, в переписке продавец перестал отвечать. Тогда-то великолучанин и решил обратиться полицию, решив, что стал жертвой мошенников.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Стражи правопорядка предупреждают жителей Псковской области о том, что подобные происшествия не единичны. Жертвами нечистых на руку граждан становятся жители не только крупных городов региона, но и поселков. Не рекомендуется сообщать незнакомым людям в сети интернет свои паспортные данные, реквизиты банковских счетов.