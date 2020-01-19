0
15:31
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:01
Как проходили Крещенские купания в Пскове в последнее десятилетие (ФОТО)
13:13
Спикер Госдумы участвовал в утренних богослужениях в Псково-Печерском монастыре
10:12
Президенту рассказали о филиале Музея обороны и блокады Ленинграда в Псковской области
17:56
Вячеслав Володин заявил о дальнейшей поддержке Псковской области
16:39
Выплаты в 75 тысяч рублей получат ветераны к Дню победы
15:23
Вячеслав Володин готов содействовать в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове
Еще новости
Общество

В Пскове вспоминают историка Петра Николаева

В Пскове 20 января вспоминают историка Петра Архиповича Николаева. Мероприятие проводит Военно-исторический клуб «Кольчуга» в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И.Василева. Как рассказали Псковскому агентству информации в библиотеке, встречу посвятили 100-етию краеведа.

В программе мероприятия выставка материалов, подготовленная при содействии Отделения документов новейшей истории и по личному составу Государственного архива Псковской области.

Начало мероприятия – 17:00.

Петр Николаев появился на свет 19 января 1920 года. На протяжении 19 лет работал ректором Псковского педагогического института им.С.М.Кирова. Стал автором десятков книг об истории Псковской области. В их числе: «На защиту Петрограда!" (Ленинград, 1986) об  истории рождения Красной армии, первых сражениях в 1918 году под Псковом, Ревелем и Нарвой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 января 2020
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Спикер Госдумы участвовал в утренних богослужениях в Псково-Печерском монастыре
19 января 2020
Спикер Госдумы участвовал в утренних богослужениях в Псково-Печерском монастыре
Президенту рассказали о филиале Музея обороны и блокады Ленинграда в Псковской области
19 января 2020
Президенту рассказали о филиале Музея обороны и блокады Ленинграда в Псковской области
Вячеслав Володин заявил о дальнейшей поддержке Псковской области
18 января 2020
Вячеслав Володин заявил о дальнейшей поддержке Псковской области
Выплаты в 75 тысяч рублей получат ветераны к Дню победы
18 января 2020
Выплаты в 75 тысяч рублей получат ветераны к Дню победы
Вячеслав Володин готов содействовать в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове
18 января 2020
Вячеслав Володин готов содействовать в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
18 января 2020
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
В Псковской области побывала съемочная группа программы «Привет, Андрей»
18 января 2020
В Псковской области побывала съемочная группа программы «Привет, Андрей»

Идет загрузка...