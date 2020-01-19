В Пскове вспоминают историка Петра Николаева
В Пскове 20 января вспоминают историка Петра Архиповича Николаева. Мероприятие проводит Военно-исторический клуб «Кольчуга» в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И.Василева. Как рассказали Псковскому агентству информации в библиотеке, встречу посвятили 100-етию краеведа.
В программе мероприятия выставка материалов, подготовленная при содействии Отделения документов новейшей истории и по личному составу Государственного архива Псковской области.
Начало мероприятия – 17:00.
Петр Николаев появился на свет 19 января 1920 года. На протяжении 19 лет работал ректором Псковского педагогического института им.С.М.Кирова. Стал автором десятков книг об истории Псковской области. В их числе: «На защиту Петрограда!" (Ленинград, 1986) об истории рождения Красной армии, первых сражениях в 1918 году под Псковом, Ревелем и Нарвой.