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Общество

Эксперты из России прибыли в Египет для обсуждения возобновления авиасообщения между странами

Авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено в ближайшее время. Детали предстоит обсудить представителям российской делегации, которая 19 января прибыла в Египет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный сайт «Сада аль-Баляд».

В состав делегации вошли специалисты в сфере безопасности аэропортов. Им предстоит дать оценку сложившейся ситуации и предпринятым мерам, а также подготовить отчет. Именно он станет основой в принятии решения о возобновлении авиасообщения с  курортными городами.  «Будет возможно принятие решения о возвращении российского туристического потока в Египет, в случае если все оговоренные условия будут выполнены», - пишет египетское издание.

В рамках визита россияне планируют встретиться с представителями правительства Египта.

Причиной для приостановки авиасообщения стала трагедия в октябре 2015 года  - тогда над Синайским полуостровом потерпел крушение российский самолет, выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Среди них были и жители Псковской области. Все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

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