Дмитрия Ильенко разыскивают в Псковской области

17:12, 19 января 2020, ПАИ

На территории Псковской области разыскивается Дмитрий Ильенко. Мужчина появился на свет в 1967 году. С 1984 по 1989 годы учился в Пушкинском высшем военном инженерном строительном училище. Письмо о поиске направила в адрес программы «Жди меня» супруга его однокурсника Ирина Саркисян, сообщили Псковскому агентству информации в редакции телепроекта.

Заявительница рассказала, что в студенческие годы семья Саркисян дружила с Дмитрием. «Очень хотим увидеться, просим помочь в поиске», - написала женщина.

Если вам что-либо известно о разыскиваемом, сообщите об этом волонтерам программы в Псковской области по адресу pskovnews@mail.ru. На этот же адрес можно отпавить и свою заявку о поиске.