Молодёжный фестиваль юмора «Грохот» проходит в Пскове

08:31, 17 августа 2026, ПАИ

Молодёжный фестиваль «Грохот», объединивший участников из Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга, проходит в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального министерства молодёжной политики.

В течение трёх дней молодые люди будут развивать навыки написания юмористических текстов, импровизации и публичных выступлений.

В первый день фестиваля участники сыграли в мобильные игры на развитие креативного мышления, познакомились с кураторами и прослушали первые лекции. Вечером команды приступили к прогону и редактуре подготовленных текстов вместе с наставниками в импровизационном формате.

Итогом фестиваля станет большой концерт КВН. Он состоится 18 августа в 18:00 в Доме молодёжи. Вход для зрителей свободный.

Организаторами мероприятия выступили АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и творческая компания «Астра Видео» при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.

Фестиваль проводится в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».