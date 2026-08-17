Звонки, шантаж и «подарки»: как мошенники превращают людей в исполнителей терактов

09:06, 17 августа 2026, ПАИ

Злоумышленники могут звонить под видом сотрудников силовых структур, запугивать, шантажировать или, наоборот, обещать деньги за помощь. Человеку предлагают передать подарок или посылку, не раскрывая настоящую цель задания. Однако за безобидной на первый взгляд просьбой может скрываться попытка вовлечь его в совершение теракта.

В таких схемах преступники используют психологическое давление и манипуляции, добиваясь от человека выполнения опасных поручений. В результате жертва, сама того не осознавая, может оказаться втянутой в преступление и стать исполнителем чужой воли.

Если близкий человек внезапно стал нервным, раздражительным, скрытным и подолгу разговаривает по телефону с неизвестными – это повод обратить внимание на происходящее. Подробнее о том, как распознать опасную схему и не стать её жертвой, – в нашем видео.