Две 20-летние девушки пострадали в автомобильной аварии в Палкинском районе

09:14, 20 января 2020, ПАИ

Две 20-летние девушки пострадали в дорожно-транспортном происшествии 19 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла около 13:00 на 5-м километре автодороги Ермаково — Данилкино Палкинского района. 35-летний водитель не справился с управлением, и автомашина съехала в кювет. Травмы получили две пассажирки: одна из них сломала ключицу и получила ушибы, а вторая — ушиб почек. Водитель находился в алкогольном опьянении.

В тот же день около 8:30 в Невеле на площади Коммуны ГАЗ-66 под управлением 52-летнего водителя сбил 78-летнего мужчину, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получил ушибы и ссадины.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, добавили в ведомстве.