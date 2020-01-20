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Общество

Две 20-летние девушки пострадали в автомобильной аварии в Палкинском районе

Две 20-летние девушки пострадали в дорожно-транспортном происшествии 19 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла около 13:00 на 5-м километре автодороги Ермаково — Данилкино Палкинского района. 35-летний водитель не справился с управлением, и автомашина съехала в кювет. Травмы получили две пассажирки: одна из них сломала ключицу и получила ушибы, а вторая — ушиб почек. Водитель находился в алкогольном опьянении.

В тот же день около 8:30 в Невеле на площади Коммуны ГАЗ-66 под управлением 52-летнего водителя сбил 78-летнего мужчину, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получил ушибы и ссадины.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, добавили в ведомстве.

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