Псковичей предупредили о лимите на разовые переводы

00:30, 02 мая 2025, ПАИ

Новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счёта вступает в силу с 30 мая. Максимальная сумма разового перевода при упрощённой идентификации будет ограничена 100 тысячами рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профессора бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексея Войлукова.

Нововведение будет касаться переводов через электронные кошельки и операций без открытия счёта, если пользователь прошёл только упрощённую идентификацию – то есть предоставил, к примеру, только паспортные данные. Ранее такие переводы могли быть свыше 100 тысяч рублей.

По словам Алексея Войлукова, новый порядок не затронет клиентов, которые открыли банковский счёт или прошли полную идентификацию. Переводы свыше лимита будут возможны, но только после прохождения более тщательной проверки личности.

Напомним, в мае 2024 года приняли закон, согласно которому 100 тысяч рублей определили максимальной суммой для разового перевода денег без открытия счёта при упрощенной идентификации. Мера направлена на предотвращение финансирования терроризма и борьбу с отмыванием денег.