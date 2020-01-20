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Общество

Комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить в России

В России банкам могут запретить взимать дополнительную комиссию при перечислении платежей за услуги ЖКХ, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова.

По его словам, соответствующий проект закона будет внесен в парламент до начала весны. При этом данную инициативу поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Инициативу единороссов готовы поддержать и ряд других партий. По мнению парламентариев, в первую очередь от нововведения выиграют малообеспеченные семьи и одинокие старики, чьи доходы являются весьма скромными.

На данный момент комиссия за оплату ЖКУ составляет от 0,5% до 2% от платежа, независимо от того, как он был произведён: наличными деньгами в кассу, онлайн или с помощью банкомата.

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