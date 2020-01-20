Легковой автомобиль сожгли на федеральной трассе в Себежском районе

09:50, 20 января 2020, ПАИ

Легковой автомобиль ВАЗ-21074 сгорел в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Инцидент произошел 18 января в 16:48 на 574-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия». «Жигули» 2005-го года выпуска сгорели полностью. Предварительная причина возгорания — поджог.

В тот же день в 21:13 поступило сообщение о пожаре в бане в Великих Луках на улице Васи Новикова. Огонь уничтожил кровлю строения. Возгорание произошло из-за нарушений правил эксплуатации печи.

19 января в 14:31 в деревне Урывково Невельского района сгорел двухэтажный жилой дом в результате короткого замыкания электропроводки на 2-м этаже. Пожарным удалось спасти от огня три сарая и один гараж.

В результате пожаров на минувших выходных никто не пострадал, добавили в ведомстве.