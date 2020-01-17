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8,5 лет колонии получил печерянин за сбыт наркотиков

В Печорском районе местный житель проведёт 8,5 лет в колонии строгого режима за сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 13 февраля 2019 года в рамках «проверочной закупки» мужчина получил деньги, на которые купил 0,285 грамма наркотика 2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентал-1-он, являющегося производным N-метилэфедрона. После этого он передал купленный наркотик «покупателю».

Печорский районный суд признал местного жителя виновным в сбыте наркотиков в значительном размере (пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ).

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