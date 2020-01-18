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Спорт

Псковский хоккейный клуб «Торнадо» сыграет товарищеский матч с канадской командой «Скрюэнболт»

В Пскове пройдет товарищеская встреча между местной хоккейной командой «Торнадо» и канадским любительским ХК «Скрюэнболт» из города Калгари. Матч пройдёт в Ледовом дворце 21 января, начнётся он в 18:45. Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации директор Ледового дворца Иван Штылин, «Торнадо» впервые сыграет против команды с исторической родины хоккея.

Фото: Ирина Потапова

Путешествуя по миру в качестве туристов, канадская дружина, состоящая преимущественно из врачей, проводит товарищеские игры по маршруту своего следования – на данный момент в её активе свыше 20 встреч в Европе. В 2013 году канадцы гостили в Уэльсе и встречались с местным хоккейным клубом «Кардифф», а в 2014 году выступили против петербургской сборной СПБХЛ. В обеих встречах канадцы одерживали победу.

Принимать канадцев на псковском льду будет созданная в конце прошлого года хоккейная команда «Торнадо». Тренирует спортсменов Леонид Автомов. Она была сформирована при поддержке администрации Псковской области и генерального партнера проекта - компании «Мехуборка» из числа выпускников псковской секции хоккея, функционирующей с момента открытия Ледового дворца. Первым турниром для новой команды стал Кубок губернатора Псковской области, где в схватке с опытными коллективами из Санкт-Петербурга и Новгорода завоевали бронзовые медали первенства.

Матч с канадцами будет проведен по любительским правилам. Прямая трансляция состоится здесь>>> 

Для зрителей вход в Ледовый дворец будет свободным.

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