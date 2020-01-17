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Разыскиваемый в Великих Луках молодой мужчина найден мертвым

Пропавший 22-летний житель Куньинского района, поиски которого велись с 15 января в Псковской области, найден мертвым в Великих Луках. Об этом сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в прес-службе СУ СК России по региону. Молодой человек приехал в город погостить к родственникам. 15 числа вышел из квартиры брата, родные были уверены, что он едет домой. Однако в Куньинском районе он так и не появился, на связь выходить перестал.

Руководитель следственного отдела по городу Великие Луки Станислав Кожевников отметил, что тело молодого человека обнаружили на улице в Великих Луках с множественными травмами. 

По предварительным данным, телесные повреждения характерны падению тела с высоты. 

«Проводятся причинно-следственные мероприятия», - добавил Станислав Кожевников.

По данному факту проводится проверка. Подробности произошедшего уточняются.

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