Разыскиваемый в Великих Луках молодой мужчина найден мертвым

16:07, 20 января 2020, ПАИ

Пропавший 22-летний житель Куньинского района, поиски которого велись с 15 января в Псковской области, найден мертвым в Великих Луках. Об этом сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в прес-службе СУ СК России по региону. Молодой человек приехал в город погостить к родственникам. 15 числа вышел из квартиры брата, родные были уверены, что он едет домой. Однако в Куньинском районе он так и не появился, на связь выходить перестал.

Руководитель следственного отдела по городу Великие Луки Станислав Кожевников отметил, что тело молодого человека обнаружили на улице в Великих Луках с множественными травмами.

По предварительным данным, телесные повреждения характерны падению тела с высоты.

«Проводятся причинно-следственные мероприятия», - добавил Станислав Кожевников.

По данному факту проводится проверка. Подробности произошедшего уточняются.