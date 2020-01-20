Весов не обнаружила прокуратура в пункте приема мусора в Пустошкинском районе
Прокуратура не обнаружила средств измерения массы на объекте размещения твёрдых бытовых отходов в Пустошкинском районе в урочище Кашино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что эксплуатацию объекта в урочище Кашино осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз». Однако в нарушение законодательства объект не оборудован средствами измерения массы твердых коммунальных отходов.
В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление к «Горкомхозу» об обязании оборудовать объект размещения твердых коммунальных отходов средствами измерения. Суд удовлетворил требования прокурора, исполнение судебного решения находится на контроле в надзорном ведомстве района.