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Общество

Весов не обнаружила прокуратура в пункте приема мусора в Пустошкинском районе

Прокуратура не обнаружила средств измерения массы на объекте размещения твёрдых бытовых отходов в Пустошкинском районе в урочище Кашино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что эксплуатацию объекта в урочище Кашино осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз». Однако в нарушение законодательства объект не оборудован средствами измерения массы твердых коммунальных отходов.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление к «Горкомхозу» об обязании оборудовать объект размещения твердых коммунальных отходов средствами измерения. Суд удовлетворил требования прокурора, исполнение судебного решения находится на контроле в надзорном ведомстве района.

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