Полмиллиарда рублей выделят Псковской области на ремонт и оборудование для школ искусств

11:25, 20 января 2020, ПАИ

В текущем году Псковской области будут выделены полмиллиарда рублей на ремонт и закупку оборудования для детских школ искусств. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников 20 января на совещании по итогам послания президента Федеральному Собранию, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор поручил профильным комитетам правильно расставить приоритеты и максимально эффективно освоить выделенные средства.

По словам представителя регионального комитета по культуре, в настоящий момент в Псковской области в 90% зданий детских школ искусств имеется потребность в ремонтах и реконструкциях. Она также напомнила, что в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» финансирование на инструменты получили школы искусств в Новоржеве, Себеже, Великих Луках и областной колледж искусств. В этом году средства будут направлены ещё в 6 школ, добавила она.