Михаил Ведерников поручил подготовить перечень необходимого региону медоборудования

11:36, 20 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил областному комитету по здравоохранению предоставить сведения о необходимом региону медицинском оборудовании, передает корреспондент Псковского агентства информации с совещания главы региона по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

По словам главы региона, планируется провести второй этап обновления медицинского оборудования. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко пояснила, что актуально обновление ультразвуковых аппаратов.

Говоря о модернизации первичного звена здравоохранения, Марина Гаращенко отметила необходимость повышения доступности медицинской помощи — строительства и модернизации фельдшерско-акушерских пунктов. Она сообщила, что в 2019 году в регионе подключили 69 ФАПов к высокоскоростному интернету, а в этом году планируется стопроцентное их подключение.

Марина Гаращенко добавила, что по каждой медицинской организации составлен паспорт и сформирован единый региональный паспорт по модернизации первичного звена здравоохранения. «Все документы представлены в Минздрав и находятся на рассмотрении», — добавила она и напомнила, что программа модернизации первичного звена здравоохранения, анонсированная президентом России Владимиром Путина в ходе ежегодного послания Федеральному посланию, будет запущена с 1 июля 2020 года.

Председатель комитета по здравоохранению обратила внимание на то, что региону требуется 168 ФАПов, 16 офисов врачей общей практики, а также есть необходимость строительства поликлиники в Пскове и Великих Луках. «В этом отношении с Минздравом работаем активно, определили нашу долю участия в этом направления», — отметила она.

Марина Гаращенко заверила, что регион предпримет все усилия, чтобы в полном объеме войти в программу по модернизации первичного звена здравоохранения.