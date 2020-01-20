Губернатор Псковской области: Своевременное поступление федеральных средств ускорит реализацию нацпроектов

11:49, 20 января 2020, ПАИ

Своевременное поступление средств из федерального бюджета ускорит процесс реализации национальных проектов, заявил глава региона Михаил Ведерников по итогам заседания по посланию президента Федеральному Собранию 20 января. «Мы перестанем искать компромисс между выполнением поручений и качеством работ», - подчеркнул глава региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он пояснил, что в 2019 году у региональных властей существовали проблемы, из-за которых в Псковской области разыграть конкурсы можно было только во второй половине года. «Строителям приходилось работать в три смены, соблюдая баланс между скоростью выполнения работ и их качеством», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что неоднократно поднимал этот вопрос с коллегами-губернаторами на Госсовете. По его словам, 18 января спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что теперь на уровне правительства РФ контролируется вопрос своевременности поступления средств в регионы. Для этого в субъектах федерации в феврале должны быть проведены все конкурсные процедуры.

Михаил Ведерников отметил, что на сегодняшний день Псковской области из федерального бюджета уже перечислены порядка 90% лимитов.