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Общество

«Банковский работник» оставил без денег молодую псковичку

24-летняя псковичка лишилась 48 тысяч рублей в результате телефонного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 17 января ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником безопасности банковского учреждения. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств с банковского счета, он украл деньги потерпевшей.

По аналогичной схеме лишился более 44 тысяч рублей 46-летний пскович, около 10 тысяч — 38-летняя жительница Пскова и более 14 тысяч — 54-летняя великолучанка.

По фактам мошеннических действий возбудили уголовные дела, добавили в ведомстве.

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