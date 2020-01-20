Псковичка предстанет перед судом за трату почти 3 тыс. рублей с чужой банковской карты

12:58, 20 января 2020, ПАИ

В Пскове суд рассмотрит дело местной жительницы, которая оплачивала покупки чужой банковской картой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Карту женщина нашла во время поездки на городском автобусе. После этого она начала оплачивать покупки в разных магазинах Пскова. Всего она расплатилась картой 11 раз и потратила 2 тыс. 788 рублей.

На данный момент уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление – 3 года лишения свободы.