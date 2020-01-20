Власти Пскова дважды наказали за некачественную разметку

13:24, 20 января 2020, ПАИ

За 2019 год Управление городского хозяйства Пскова дважды наказывали за некачественную разметку. Об этом говорится в ответе на запрос, который депутат Госдумы Александр Васильев направил в прокуратуру в конце ноября прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе движения «Убитые дороги».

Из-за ситуации с разметкой городской отдел ГИБДД возбудил в отношении управления городского хозяйства три дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Дважды управлению было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, а один раз мировой судья принял решение о возможности применения положений статьи 2.9 КоАП РФ, то есть освобождении от административной ответственности из-за малозначительности правонарушения, и ограничился устным замечанием.

Проверка, проведенная прокуратурой Пскова с привлечением сотрудников ГИБДД по депутатскому запросу, показала, что на 64-х участках автомобильных дорог в городе в нарушение требований ПДД и ГОСТа, дорожная разметка отсутствует или плохо различима.

«Разметка, которую наносили в прошлом году на городские дороги, совсем не отличалась долговечностью. Например, «зебры» на площади Ленина и улице Гоголя уже через три недели эксплуатации начинали стираться. Кроме того, подрядная организация начинала наносить разметку очень поздно. По состоянию на 13 июня 2019 года она отсутствовала даже на пешеходных переходах в центре города», - уточнили активисты движения.

В прокуратуре подтвердили отсутствие должного контроля со стороны управления городского хозяйства за качеством работ, которые выполнял подрядчик. Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление в адрес главы администрации города Александр Братчикова. Документ находится на рассмотрении, а устранение выявленных нарушений - на контроле прокуратуры города Пскова.