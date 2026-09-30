От простых до изысканных: какие блюда приготовят на фестивале «Архондарик» в Печорах

15:58, 30 сентября 2026, ПАИ

На фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах будут представлены блюда от самых простых до изысканных. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщил настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского в Пскове, секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев

«Есть три категории дней богослужебных, которые предписывают определённый вид пищи. Есть постные дни. Есть дни, когда мы подготавливаемся к посту, но ещё не наступил пост полнотостью. Пост без поста. Например, седмица Масленицы перед Великим постом. Уже мясо нельзя, но молоко и яйца ещё вкушаем. Есть дни общие, простые будничные, а есть, например, праздники. Есть Пасха, Рождество Христово. И в каждые дни предписывается какая-то степень воздержания или, наоборот, всё богатство трапезы. И поэтому различие блюд здесь тоже будет от самых простых до определённых в каком-то виде изысканных блюд», – сказал отец Андрей.

Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин привёл примеры блюд, которые будут представлены. «Суп-пюре из белых грибов у нас будет, капуста, тушённая с фасолью, картофель с лесными грибами, солянка рыбная, картофель фри по-монастырски, лапша по-монастырски, картофельные зразы с грибами под монастырским соусом, рогалики с лимоном и орехами, рыбный рулет из ладожского судака. И это лишь, наверное, процентов пять того, что будет приготовлено на фестивале», – пояснил он.

Александр Робин также отметил, что монастыри просили готовить небольшие порции. «Когда у вас 13 презентационных кубов, там готовится вкусная еда, а на втором кубе вы уже наелись и потом ходите и просто смотрите на это. Поэтому мы специально просили монастыри: давайте будем делать небольшие порции, чтобы как можно больше всего наши гости смогли попробовать», – подчеркнул он.

Проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Печорах с 2 по 4 октября, анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие. В ходе работы фестиваля посетители смогут приобрести продукцию монастырей, а также ремесленников и крестьянско-фермерских хозяйств из Псковской области на сельскохозяйственной ярмарке.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.