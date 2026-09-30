Василий Дубейковский: Хороший бренд города объединяет жителей, а не только привлекает туристов

15:45, 30 сентября 2026, ПАИ

Хороший бренд – это идея, которая объединяет жителей и служит основой для развития города, заявил руководитель компании CityBranding, автор книг «Делай как Урюпинск» и «Бренд города? 35 ответов!» Василий Дубейковский в выездной студии «Первого Псковского» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее региона».

«Есть прекрасное русское слово – образ. Если сказать по-простому, хороший бренд – это мысль о том, какие мы, чем мы отличаемся, что значит «по-нашему». Это ответ на вопрос, сформулированный в виде слоганов, визуальных образов, традиций», – сказал он.

По словам Василия Дубейковского, бренд – это не просто символ, персонаж или логотип, а сформулированная идея. Он привёл в пример Добрянку – малый город Пермского края, который позиционирует себя как столица доброты. Вокруг этой идеи выстроено множество проектов, включая классные часы для школьников, где они обсуждают, что такое доброта.

Другим примером эксперт назвал слоган «Тула – мастерская Россия». «Хороший бренд – это какая-то ёмкая идея, через которую можно рассказать про разные символы, атрибуты, достопримечательности, не выбирая одного главного», – пояснил он.

Василий Дубейковский отметил, что главная целевая аудитория территориального брендинга – всегда жители, а не туристы. «Даже если вы хотите заработать на туристах, вы должны позаботиться о том, чтобы жители были в курсе, принимали бренд и считали его своим», – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что сначала нужно вовлечь самых разных жителей, узнать, как они относятся к своему городу, а затем вычленить из разных мнений что-то общее. У каждого десятого города России получилось внедрить свой бренд.

«Для темы территориального брендинга форум – это очень важное событие, не только в рамках области, но вообще для страны. Я могу только восхититься тем, что тема, которой я занимаюсь, вызывает такой предметный, вдумчивый интерес», – заключил Василий Дубейковский.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.