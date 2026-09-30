Число постоянных членов студенческого конструкторского бюро ПсковГУ увеличат до 40 к концу года

15:34, 30 сентября 2026, ПАИ

Студенческое конструкторское бюро «Модульные приводные системы» ПсковГУ планирует увеличить число постоянных членов с десяти до 30–40 к концу 2027 года, привлекая студентов через конкурсы, проекты и мастер-классы. Об этом рассказал заместитель руководителя Передовой инженерной школы гибридных технологий Союзного государства Дмитрий Гринёв в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас десять действующих членов СКБ, но до конца 2027 года мы увеличиваем это значение примерно до 30–40 постоянных членов. Это не значит, что они там собираются одновременно. Там у каждого свой проект либо какой-то групповой, и они периодически выполняют эти задачки», – рассказал Гринёв.

По его словам, помимо постоянных участников есть ещё достаточно большое количество студентов, которые участвуют в мероприятиях бюро. «А оно проводит линейку мероприятий, конкурсов, проектов, мастер-классов для вовлечения широкой аудитории в свою деятельность, – отметил Гринёв. – Студенты часто откликаются в процессе участия в этих мероприятиях, заинтересовываются в работе СКБ и становятся настоящими членами при желании».