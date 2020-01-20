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Общество

Более 30 граммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Невеля

Более 30 граммов марихуаны изъяли полицейские у 43-летнего мужчины на перроне станции в Невеле. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Во время личного досмотра в левом боковом кармане куртки у мужчины был обнаружен прозрачный полимерный пакет с сухим измельченным растительным веществом зеленого цвета. Экспертиза установила, что в пакете лежали 32,9 грамма марихуаны. Запрещенное вещество он, якобы, обнаружил у озера в Псковской области в октябре прошлого года. Зная, что его листья можно использовать в качестве сильнодействующего вещества, он оборвал их и измельчил. Употребить в личных целях наркотическое средство мужчина не успел.

Мужчина дважды судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также угрозу убийством. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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