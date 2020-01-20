Мобильный комплекс фиксации нарушений правил парковки работает на улице Юности в Пскове

13:29, 20 января 2020, ПАИ

В Пскове мобильный комплекс автофиксации нарушений правил парковки «Паркон» поменял маршрут работы. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, «Паркон» работает по левой стороне по ходу движения от дома №108/62 на улице Инженерной до дома №15/130 на улице Юности, далее до дома №21 на улице Звездной, а затем в обратном направлении по улице Звездной до дома №15/130 на улице Юности, и далее до дома №108/62 на улице Инженерной в зоне действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена».

Мобильный комплекс автофиксации нарушений правил дорожного движения по этому маршруту будет работать по 31 января. Водителей просят соблюдать правила остановки и стоянки на вышеуказанных участках улично-дорожной сети Пскова.

Ранее сотрудники ГИБДД начали проводить мероприятия по освобождению улицы Юности от припаркованных в неположенном месте автомобилей. Это связано с запуском по улице автобусного движения. Водителям, которые припаркуют автомобили в неположенном месте, грозит административная ответственность.