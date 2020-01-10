Госавтоинспекция намерена освободить улицу Юности в Пскове от припаркованных автомобилей

21:47, 10 января 2020, ПАИ

Сотрудники ГИБДД намерены освободить улицу Юности в Пскове от припаркованных в неположенном месте автомобилей в связи с анонсированным запуском автобусного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве обратили внимание на то, что автобусам необходимо обеспечить беспрепятственный проезд, поэтому Госавтоинспекция проведет ряд соответствующих мероприятий. Водителям, которые припаркуют автомобили в неположенном месте, грозит административная ответственность.

Автобусное движение запустят на улице Юности с 13 января. Заезжать на улицы Юности, Инженерную и Звездную будут автобусы №30 и № 23.